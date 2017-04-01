Итальянский дизайнер создал первые в мире туфли из золота

По словам Вьетри, в каждой паре его элитной обуви содержится около 230 граммов золота. При этом дорогостоящий металл использован не в качестве декоративного элемента, а как основная часть обуви. Стоит отметить, что золото не приклеено, а зафиксировано с помощью кожи.

Самым сложным для творца было найти соотношение между твердостью благородного металла и гибкостью кожи туфель. Но после множества попыток Антонио таки удалось создать удобную и уникальную обувь. Она изготавливается на заказ с помощью технологии 3D-сканирования ступней.

Мужские туфли можно приобрести уже за 25 тысяч евро, а женские еще не поступили в продажу. Но известно, что туфельки для прекрасного пола будут стоить 30 тысяч евро. В цену входит доставка обуви на вертолете и лакированная коробка. Первыми покупателями элитной обуви стали клиенты из Саудовской Аравии и ОАЭ, Катара.

Текст: Е. Скобелева