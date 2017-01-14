В Японии по причине снегопада отменили 40 авиарейсов

Так, в центральных и северных регионах Японии сильный снегопад. Он спровоцировал отмену по меньшей мере 40 внутренних авиарейсов.







Главным образом отменили рейсы из Ниигаты. Напомним, что Ниигата расположена на побережье Японского моря. Сложно добраться и в другие города. По причине обильных осадков местный аэропорт решил, что необходимо временно закрыть взлетно-посадочную полосу. Она в настоящий момент нуждается в очистке.





Сильный снегопад спровоцировал задержку скоростных экспрессов "синкансэн", линия между городами Нагоя и Осака.





Синоптики прогнозируют, что на протяжении дня в Ниигате выпадет приблизительно 100 см снега. Так, в центральных и горных районах острова Хонсю сегодня выпадет 60-80 см снега. На северном острове Хоккайдо его будет приблизительно 50 см.





Текст: Т. Сокот



