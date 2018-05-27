Министр энергетики РФ Александр Новак назвал какова средняя цена на нефть в 2018 году

Новак обратил внимание общественности на тот момент, что в начале года цены ниже, если сравнивать сейчас. На котировки оказывают влияние новые американские санкции против Ирана, не исключение - ситуация в Венесуэле.



Министр утверждает, что в июне вполне реальна корректировка снижения нефтедобычи. В общем, ее могут частично «отпустить».

Текст: Т. Сокот



