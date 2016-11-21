Гендиректор «Почты России» будет получать в 500 раз больше, чем штатные работники
Зарплата руководителя госпредприятия Дмитрия Страшнова может достичь 120 миллионов рублей в год. Такие подсчеты сделали СМИ, основываясь на приказе главы Минкомсвязи Николая Никифорова от 31 октября 2016-го о предельном соотношении заработной платы руководителя "Почты России", его заместителей, главного бухгалтера и средней зарплаты штатных работников компании.
Согласно данному приказу, зарплата генерального директора превысит 500 средних зарплат его подчиненных. Вознаграждение заместителя руководителя составит 350 средних окладов, а главного бухгалтера – 150, пишет газета "Ведомости".
По прогнозу госкомпании, в этом году средняя зарплата
почтового работника превысит 20 тысяч рублей в месяц. Соответственно, доход главного
почтальона может достичь 10 миллионов рублей в месяц.
Источник в Минкомсвязи объясняет, что зарплату Страшнова хотят
сделать такой высокой, чтобы она якобы была конкурентной на рынке. Напомним, 49-летний
Дмитрий Страшнов пришел на должность гендиректора ФГУП "Почта России"
весной 2013 года. Ранее он возглавлял частную компанию Tele2.
Текст: Е. Скобелева