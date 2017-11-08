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Чак Норрис исчез с экранов, потому что превратился в сиделку возле больной жены

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Чак Норрис исчез с экранов, потому что превратился в сиделку возле больной жены

08.11.2017 00:48 / Кино / Прочли: 447 человек

Звезда боевиков и его супруга вместе уже 19 лет и растят двух сыновей-близнецов.

Оказывается, звезда боевиков и живой мем Чак Норрис, вечный техасский рейнджер, не мелькает на телеэкранах вовсе не из-за того, что устал от славы. Он пожертвовал карьерой ради больной жены и матери своих детей.

На днях американский киноактер Чак Норрис поделился семейной бедой. Со слов «техасского рейнджера» болезнь его жены едва не сделала его вдовцом. Чаку пришлось забросить карьеру и посвятить себя больной супруге Джине, с которой они вместе вот уже 19 лет. 54-летняя Джина Норрис страдает от неопределенного заболевания, у нее большие проблемы с почками, и также она страдает от невралгии. Именно ради того, чтобы ухаживать за умирающей женой, звезда «Крутого Уокера» ушел из кино.

«Я принес свою карьеру в жертву, чтобы сосредоточиться на Джине. Вся моя жизнь посвящена тому, чтобы она продолжала жить», – поделился тем, что у него сейчас на душе, 77-летний артист.

В беде, свалившейся на их семью, супружеская чета, которая растит двух 16-летних близнецов, дочь и сына, обвиняет жидкость с контрастом для магнитно-резонансной томографии, которую врачи ввели Джине четыре года назад. В 2013-м женщина проходила обследование на ревматоидный артрит, в рамках которого ей было сделано три инъекции контраста. По словам Джины Норрис, уже спустя несколько часов после первого укола у нее появилось ощущение, будто ее тело горит огнем, словно через него «перекачивают кислоту». Следующих несколько недель Джина шесть (!) раз оказывалась на больничной кровати. Ее болезненное состояние сопровождали сильные боли, утрудненное дыхание и глотание, тремор всего тела, мышечная слабость и потеря массы. После чего женщина и вовсе слегла и пролежала в больничной палате под капельницами долгих пять месяцев. Все это время муж был рядом с ней. «Чак спал на диване возле меня, не оставлял меня ни на минуту. Я молилась Богу, чтобы позволил мне выкарабкаться и вырастить моих детей», – рассказывает Джина Норрис. В настоящее время женщина продолжает лечение. Всего на спасение ее жизни супруги потратили два миллиона долларов.  

Норрисы считают, что такие ужасные последствия для здоровья Джины принес компонент контрастного вещества, которого ей водили. В состав контраста входит химический элемент гадолиний. А он, согласно последним исследованиям, способен скапливаться в организме человека. Теперь супруги намерены судиться с компаниями, которые производят жидкости для контраста, содержащие гадолиний.  «Это вызывает ярость. Это уродливая, ужасная тайна, которую скрывают от нас. И мы намерены вывести их на чистую воду. Мы с Чаком намерены положить этому конец», – заявила жена Чака Норриса.

Отметим, что в Штатах и Великой Британии все большее количество пациентов заявляют о пагубных побочных действиях препаратов такого рода. Официальная же медицина ссылается на то, что долгосрочных исследований, которые могли бы подтвердить опасность гадолиния, не проводились.

Текст: Е. Скобелева 

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Источник: LadyVenus.ru
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