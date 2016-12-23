Чем разнообразить свой отдых на Кипре?

В рейтинге самых популярных летних направлений, обе страны входят в ТОП-5, наряду с Болгарией и Испанией. При этом на кипрские курорты чартерные авиабилеты (www.oneaero.ru) продавались дешевле 2015 года иногда на 30-35 процентов. Что так же стало одним из причин высокой популярности этой страны у наших туристов. Сегодня мы расскажем Вам подробнее о том, чем занять себя на Кипре, что посетить.



Начнем короткое знакомство с главными туристическим воротами Кипра – Ларнакой. Авиакомпании выполняют сюда свои рейсы круглый год. Средние цены на авиабилеты (http://www.oneaero.ru/Charters/Bilet-Moskva-Larnaca-Moskva) на чартер в Ларнаку находятся в пределах 200 евро за перелет туда и обратно. Если у Вас совсем мало времени на знакомство с городом, то мы рекомендуем посетить главное туристическое место города - Храм Святого Лазаря, расположенный в 100 метрах от набережной. Пройдитесь и по самой набережной, ее отреставрировали только год назад. Здесь же находится прекрасный мясной ресторан Militzis (рекомендуем попробовать Клефтико или Шефталью). Чуть дальше по набережной, в сторону аэропорта, стоит таверна Zephyros с замечательными блюдами из свежей рыбы и морепродуктов.

Тем, кто располагает большим временем на отдых, мы рекомендуем обязательно арендовать авто, предварительно скачав в свой смартфон программу Maps.me и отправиться вглубь страны, в горы. Для такого отдыха лучше всего останавливаться в отелях Лимассола – самый центр южного побережья страны. Правда стоимость проживания здесь будет дороже примерно на 10 процентов. Лимассол удобен тем, что от него до любой достопримечательности примерно одинаково ехать. При этом и в ближайшей доступности от города их не мало: Монастырь Святого Георгия Победоносца, Монастырь Богородицы Глосса, чуть дальше от города Монастырь Ставровуни, у подножия которого расположился Монастырь Святой Великомученицы Варвары. Детям будет интересно посетить ослиную ферму «Golden donkey» и Сафари на верблюдах. Обязательно посетите Ресторан Святого Георгия, расположенный на берегу моря. Местные жители еще называют его «Белые камни».

Пафос – это самый крупный и густонаселенный кипрский город-курорт. На его окраине находится крупнейших Зоопарк в стране. Цена билета – 16 евро для взрослого и 8 евро для ребенка. Детям очень понравится. На обратном пути из зоопарка загляните в заведение Phidias Tavern – одно из лучших заведений по рейтингу tripadvisor. Если взять машину и поехать в горы, то мы рекомендуем заехать в Монастырь Святого Нефоита Завторника – очень уютное и спокойное место. Недалеко от него находится Монастырь Богородицы Хрисороятиссы. А если будем время, то обязательно стоит заехать в деревню Омодос (в горах). Сама деревушка очень красивая, но главная достопримечательность здесь – Храм, в котором находятся веревки, которыми Господь был привязан к Кресту. Справа от царских врат, за стеклом стоит серебряный крест, в его центре Вы сможете их увидеть и к ним прислониться.

Сейчас благодаря большом потоку туристов на Кипр стоимость перелета сюда с каждым годом падает. Для сравнения, стоимость авиабилетов со скидками у них на чартер в Ираклион на новый 2017 год составляет 210 евро в оба конца. Примерно в той же цене и другие греческие города. А вот перелет в Ларнаку можно купить сейчас по цене от 180 евро. Так что выбирайте время для отпуска, запасайтесь отзывами о местных достопримечательностях и вперед, навстречу с Кипром.