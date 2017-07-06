В Краснодарском крае подсчитывают ущерб от сильного града
Густой град диаметром 50 миллиметров прошел в Лабинском и Мостовском районах Кубани еще 4 июля. А местные жители никак не могут оправиться после природной стихии. Летящие с неба шарики льда повредил более 200 домов в станице Ахметовской и селе Горное.
Уже установлено, что в станице Ахметовской частично повреждены крыши 200 частных жилищ, а в селе – 20 крыш. Эти населенные пункты оказались в самом эпицентре прохождения фронта.
В Мостовском районе края возникла угроза подтопления, а в Лабинском – угроза
размыва дамбы. В основном тут прошли обильные осадки в виде ливней. В районах работают
спасатели и представители краевой администрации. Собрана комиссия по оценке
ущерба, члены которой проверяют поврежденные домовладения и составляют
соответствующие списки.
Текст:
Е. Скобелева