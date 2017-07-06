В Краснодарском крае подсчитывают ущерб от сильного града

Уже установлено, что в станице Ахметовской частично повреждены крыши 200 частных жилищ, а в селе – 20 крыш. Эти населенные пункты оказались в самом эпицентре прохождения фронта.

В Мостовском районе края возникла угроза подтопления, а в Лабинском – угроза размыва дамбы. В основном тут прошли обильные осадки в виде ливней. В районах работают спасатели и представители краевой администрации. Собрана комиссия по оценке ущерба, члены которой проверяют поврежденные домовладения и составляют соответствующие списки.

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Е. Скобелева