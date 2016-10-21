Электронно цифровая подпись по низкой цене в Москве
21.10.2016 14:08 / Финансы / Прочли: 88 человек
Московский центр ЭЦП на рынке 16 лет и успешно справляется с поставленной задачей. Цифровая подпись дает электронному документу юридическую силу, такую же как и у бумажного документа на котором стоит мокрая подпись и печать.
Владельцу такой подписи доступна работа с тендерами или приобретение имущества обанкротившихся компаний.
Сертификаты выдаются для участия в различных торговых аукционах, а так же аукционах. Выбрать сертификат из множества возможных помогут онлайн-консультанты на сайте. Центр ЭЦП в Москве лицензирован ФСБ, Минкомсвязи и ФСТЭК, что не может не вселять доверие. Так же можно оставить заявку на сайте http://центр-эцп.москва и к заказчику выедет специалист, который на месте расскажет как применять сертификат и поможет сгенерировать ключ.
Тарифы "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО"
Доступны такие тарифы:
- для электронных торгов;
- для портала Госуслуг;
- для Росалкогольрегулирования.
Комплект состоит из:
- сертификат ЭЦП на 1 год с возможностью продления,
- программа "КриптоПро CSP",
- защищенный носитель RuToken и многое другое.
Получение ЭЦП для Госуслуг, Росреестра или РЖД теперь занимает минимум времени и стало на много дешевле и проще. За оплаченную суму, для клиента выпускают сертификат и осуществляется годовое обслуживание для торгов на интернет площадках. Так же выданный сертификат вносится в 120 коммерческих и торговых площадок. Изготовление электронной подписи происходит в течении одного дня. С самого начала и до конца с клиентом общается консультант, который подробно объяснит все тонкости и нюансы оформления ЭЦП.
Для портала Госуслуг, включена установка, настройка и тестирование работы программы.
Для Росалкогольрегулирования - самый дешевый тариф. ЭЦП оформляется для работы на ЕГАИС РАР в течении одного года. В стоимость входят носитель JaCarta SE PKI/ГОСТ, подробная консультация профессионала и срочный выпуск в течение дня.
Особенности "Центра ЭЦП"
Что бы получить цифровую подпись, не нужно заполнять и предоставлять гору ненужных бумаг. В московском центре ЭЦП для получения подписи требуется минимум документов в электронном виде. Стоимость услуг центра, по статистике, на 20 процентов меньше чем у конкурентов в той же отрасли. Расчет стоимости на выпуск ЭЦП происходит за пару минут. Раз в четыре минуты регистрируется ключ. Центр располагается удобно для быстрой выдачи ключей. По договоренности, доставка возможна в любую точку Москвы. Приятным плюсом является скидка на продление сертификатов. Установка программы КриптоПро CSP и настройка компьютера - полностью бесплатная.
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Источник: LadyVenus.ru
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