Задержанные в Минске россияне вернулись целыми и невредимыми

По информации издания «Аргументы недели», задержанные в Минске россияне не подвергались давлению и физическому насилию со стороны белорусских силовиков. Администраторы группы «Вконтакте» «ЧВК Вагнера — военное обозрение», сославшись на собственный источник, сообщили, что к так называемым «чвкашникам» относились хорошо.

Напомним, 29 июля в санатории под Минском задержали 33 российских граждан. В СМИ говорили, что задержанные якобы являются бойцами российской ЧВК «Вагнера» и приехали в Белоруссию для «дестабилизации обстановки».

По словам авторов поста, некоторые личности пытались «хайповать» на этой новости, заявляя будто российских граждан избивали. В действительности это не так. К 13 августа ситуация прояснилась, а задержанных россиян отпустили домой. Позже они дали интервью Первому каналу.

По их словам, они стали жертвами провокации спецслужб Украины. Россияне сообщили, что от неких кураторов им поступило предложение поехать на охрану нефтяных объектов на территории Ливии и Венесуэлы. О предвыборной кампании в Белоруссии никто из них не знал, эта страна стала всего лишь транзитом на пути в Турцию.

«Политическими моментами не интересовались, потому что у нас это просто была транзитная страна, дружественная страна по отношению к Российской Федерации», — подчеркнули мужчины.

По словам россиян, их координировала некая Самарина Лариса Николаевна, выдавшая себя за сотрудницу российского посольства. Она прислала им фото бейджа, но как оказалось позже, на нём был изображён другой человек.

«Она сказала, что у неё не получается состыковать рейсы Минск — Стамбул, Стамбул — Гавана, Гавана — Каракас. Так как нас, людей, сотрудников, тридцать три человека охраны, у нее не получается состыковать рейсы так, чтобы мы не оставались долго в транзитной зоне Турции. Она объяснила это таким аргументом. Сказала, что закажет нам новые билеты», — объяснили россияне.

По словам мужчин, эта же женщина и предложила им провести время до покупки новых билетов в санатории под Минском.