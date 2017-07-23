В Бурятии удалось потушить все лесные пожары

Все природные пожары в Бурятии удалось ликвидировать. Сегодня утром в регионе специалистами не зарегистрировано ни одного очага возгорания. Сообщение этого характера принадлежит Республиканскому агентству лесного хозяйства.







В ведомстве ответили следующее: - "все лесные пожары в Бурятии ликвидированы. За прошедшие сутки действующих лесных пожаров не зафиксировано".





Одновременно режим ЧС до сих пор действовителен в лесах Баунтовского, Джидинского, Бичурского, Заиграевского, Иволгинского, Еравнинского, Кижингинского, Кабанского, Мухоршибирского, Окинского, Кяхтинского, Тункинского, Селенгинского и Хоринского районов.





Наомним, что в Бурятии пожароопасный сезон начался еще в апреле. Только за прошедшее время случилось 569 лесных пожаров. Площадь, которую прошел огонь, составила приблизительно 260 тыс. га.





Текст:

Т. Сокот



