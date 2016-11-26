В результате ДТП над Томском погиб один человек, еще четверо пострадали
26.11.2016 21:20 / Происшествия / Прочли: 62 человек
В ходе ДТП под Томском погиб один человек. Есть еще четверо пострадавших.
Согласно обнародованным предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2199 пытался обогнать движущееся впереди транспортное средство. Однако, он не справился с управлением, совершив столкновение с автомобилем УАЗ.
В результате случившегося погиб один человек, пострадали еще четверо в результате столкновения двух автомобилей под Томском. Это сообщение пресс-службы регионального УМВД.
Ее текст сообщения носит следующий характер: - "по предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2199 двигался из Зоркальцево в сторону Томска и на 9-м километре трассы, совершая обгон движущегося впереди транспортного средства, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем УАЗ".
В результате ДТП погиб водитель ВАЗа 1995 года рождения. Он, к сожалению, скончался на месте. Что касается водителя и троих пассажиров УАЗа, они доставлены в одно из лечебных учреждений Томска. Напомним, что авария случилась в 12:54 (08:54 мск).
Сегодня в Томске четвертый день продолжается снегопад. Он существенно осложняет дорожную обстановку.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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