В Калифорнии ушел с молотка частный самолет "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли

Анонимный покупатель заплатил за лот на 100 тысяч долларов больше, чем сумма с которой стартовали торги. Этот самолет был особенно дорогим для Элвиса, он владел им совместно со своим отцом Верноном Пресли.

Салон этого изготовленного в 1962 году самолета Lockheed Jetstar One хорошо сохранился. Красные бархатные сиденья и деревянная отделка специально были подогнаны под вкусы Элвиса Пресли. Организаторы аукциона признают, что самолет неисправен и в небо подняться не может.

Легендарный певец был известен своим пристрастием к роскошным самолетам, всего в его коллекции их было три. Долго насладиться полетами на них он не успел. Элвис Пресли умер в 1977 году, спустя два года после их приобретения.

Текст: Е. Скобелева