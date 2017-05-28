В Калифорнии ушел с молотка частный самолет "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли
В субботу, 27 мая, дорогой сердцу частный самолет легендарной звезды рок-н-ролла Элвиса Пресли Lockheed Jetstar продали за 430 000 долларов во время онлайн-аукциона. Более 30 лет самолет простоял на "кладбище самолетов" в городе Розуэлл, штат Нью-Мексико.
Анонимный покупатель заплатил за лот на 100 тысяч долларов
больше, чем сумма с которой стартовали торги.
Этот самолет был особенно дорогим для Элвиса, он владел им совместно со
своим отцом Верноном Пресли.
Салон этого изготовленного в 1962 году самолета Lockheed Jetstar One хорошо сохранился. Красные бархатные сиденья и деревянная отделка
специально были подогнаны под вкусы Элвиса Пресли. Организаторы аукциона
признают, что самолет неисправен и в небо подняться не может.
Легендарный певец был известен своим пристрастием к
роскошным самолетам, всего в его коллекции их было три. Долго насладиться
полетами на них он не успел. Элвис Пресли умер в 1977 году, спустя два года
после их приобретения.
Текст: Е. Скобелева