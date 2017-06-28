Жительница Техаса легла под нож хирурга и уменьшила бюст, чтобы быть похожей на Меланью Трамп

Отметим, что это уже не первое оперативное вмешательство ради красоты, перенесенное американкой, которая восхищается второй половиной нынешнего президента Америки. Чтобы изменить свою внешность и стать похожей на первую леди, Клаудия Сьерра прошла восемь процедур пластической хирургии. Среди операций, на которые решилась американка, помимо «безобидных» липосакции и бразильской подтяжки ягодиц, – ринопластика, уменьшение молочных желез и лифтинг век.

«Я хочу чувствовать себя первой леди, которой, я знаю, я являюсь внутри, – пояснила Сьерра, мать двух сыновей, свое желание стать копией жены главы государства. – Меланья для меня – это воплощение власти и силы, она первая леди, и я с нетерпением жду, когда же буду больше похожа на нее и стану лучшей версией самой себя. Хочу, чтобы это выражалось внешне».

В свою очередь пластический хирург Франклин Роуз, который проводил все операции Клаудии, рассказал представителям американских СМИ, которые заинтересовались его пациенткой, что в последнее время к нему обращается много женщин с подобной просьбой – сделать их похожими на Меланью Трамп.

«Множество женщин посещают мой кабинет с желанием выглядеть как Иванка (старшая дочь действующего главы США Дональда Трампа). Поэтому меня особо не удивляет. Что сейчас женщины все чаще хотят быть похожими на Меланию, ведь она просто чудесная», – отметил доктор Роуз.

Процесс своего превращения в Меланью Трамп Клаудия Сьерра тщательно документирует у себя на страничке в «Инстаграме», добавляя хэштег #melaniainthemaking. И даже вела онлайн-трансляцию одной из процедур.

Текст: Е. Скобелева