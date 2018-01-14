ЧП в Дагестане: без света остались приблизительно 60 тысяч человек





Представители Минэнерго России сообщили о том, что "…..по Москве действием защит отключилась работающая в тупиковом режиме Воздушная линия электропередачи 110 кВ "Хунзах - Шамильское - Анцух" (ДЗО ПАО "Россети"- ПАО "МРСК Северного Кавказа"). Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 60 тыс. человек)".





В ведомстве обратили внимание общественности на тот факт, что проводятся аварийно-восстановительные работы.





Текст: Т. Сокот



