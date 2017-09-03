В КНДР специалисты зафиксировали землетрясение, магнитуда которого составила 6,4

Землетрясение, магнитуда которого составила 6,4, было зарегистрировано на территории КНДР. Это сообщение принадлежит представителям Камчатского филиала Геофизической службы РАН.







В СМИ обнародована следующая информация: - "автоматика зарегистрировала сегодня на территории Северной Кореи землетрясение магнитудой 6,4. Это считается сильным сейсмическим событием".





Сегодня утром общественность проинформирована о том, что КНДР могла осуществить новое, уже шестое по счету ядерное испытание.





Текст: Т. Сокот



