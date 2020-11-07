Ученые о том, что излишне тревожные матери способны передать свой стресс детям
07.11.2020 00:54 / Наука / Прочли: 377 человек
Речь идет об ученых из Германии. Они в свое время обнаружили, что у маленьких деток увеличится частота сокращений сердца. Это происходит в том случае, если их мать испытывает тревогу.
Впервые такого рода воздействие специалисты зафиксировали у трехмесячного младенца. Ученые считают, что на такое состояние малышей существенно влияет послеродовая депрессия матери. Что касается длительного негативного воздействия, то оно приведет к психологическим проблемам в будущем.
Всего ученым удалось обследовать 50 пар “мать-ребенок”. У 20 родительниц специалисты зафиксировали тревогу и депрессию.
Всем женщинам предложили пройти вот такой тест “Неподвижное лицо”. Это когда человек, взаимодействующий с ребенком, то активно с ним взаимодействует, то отстраняется внутренне, продолжая в последствии общаться оживленно. В результате обратим внимание, что период охлаждения вызывает стресс у ребенка. Что касается здорового младенеца, то он при этом демонстрирует негативные эмоции. У деток депрессивных матерей к этому добавляется еще и учащенное сердцебиение.
Ученые говорят о том, что послеродовая депрессия негативно оказывает влияние на качество жизни не только у матери, но и у младенца.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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