В Домодедово вынужденно сел самолет, пилот которого потерял сознание

Второму пилоту из-за непредвиденных обстоятельств пришлось самостоятельно садить частный немецкий самолет в московском аэроузле Домодедово, так как командир данного воздушного судна потерял сознание при взлете, сообщили в субботу, 17 декабря, в экстренных службах столицы.



На момент, когда лайнер совершил экстренную посадку в Москве, по предварительным данным, главный пилот в себя так и не пришел. Благо, его помощник быстро сориентировался в ситуации и выполнил посадку как надо...

В аэропорт по вызову прибыла бригада экстренной медицинской помощи. К счастью, никто из находившихся на борту людей вследствие инцидента не пострадал.

Самолет бизнес-авиации, зафрахтованный гражданами Федеративной Республики Германия, вылетел из Домодедово буквально за несколько минут до чрезвычайного происшествия, но во время взлета командир судна вдруг почувствовал недомогание и съехал набок в кресле пилота без чувств. Запасной пилот взял управление машиной на себя и принял решение возвратиться в пункт вылета.

Ранее авиационные диспетчеры получили сообщение от пилота, находящегося за штурвалом данного воздушного судна, о том, что он вернется на аэродром в связи со случившимся на борту ЧП.



Текст: Е. Скобелева