В России готовили новый документ для автомобилей

Информация о том, сколько энергии и топлива нужно для транспортного средства, должна содержаться на специальной этикетке.



Если касается и электромобилей. Что касается этикетки энергоэффективности. Она уточняет, сколько машина требует электроэнергии. Также достаточно интересен какой у нее запас хода.





Для автомобилей с наиболее традиционными видами топлива актуальна информация о количестве бензина, дизельного топлива, нефтяного либо природного газа. Она расходуется на 100 километров движения. Тоже касается количества углекислого газа, которое транспортное средство выделяет.

Напомним, что новый ГОСТ вступает в силу 31 марта 2020 года.





Текст: Т. Сокот



