В Испании по причине пандемии ограничили курение на улицах





Кафе и рестораны будут работать не позднее чем до 1:00 по местному времени.

Что касается потребления алкогольных напитков на улицах, то это запрещено.

Курить на улицах и в других общественных местах можно только при условии соблюдения дистанции в два метра.

Текст: Т. Сокот



