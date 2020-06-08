Смерть Джорджа Флойда: демонстранты снесли статую работорговца

Это произошло после того, как в выходные дни мирные демонстрации стали свидетелями столкновений с полицией.



В воскресенье вечером полиция в центре Лондона издала распоряжение о разгоне города Вестминстер, заставив людей покинуть этот район после стычек.

Борис Джонсон написал в Твиттере, что протесты были "подорваны бандитизмом".

Тысячи протестующих собрались на второй день в Лондоне, а также в городах по всей Великобритании, включая Бристоль, Манчестер, Вулверхэмптон, Ноттингем, Глазго и Эдинбург.

Протесты были в целом мирными: воздушные кадры, на которых тысячи демонстрантов заполонили дороги возле посольства США в Воксхолле на юге Лондона, а затем направились к площади Парламента и Даунинг-стрит.

Но были некоторые беспорядки, которые привели к 12 арестам в Лондоне - большинство за нарушения общественного порядка и одно за уголовный ущерб. Восемь офицеров ранены. Таково сообщение представителей полиции.

Встретившая полиция в воскресенье вечером издала приказ о разгоне, заставив людей покинуть район.

Один сотрудник полиции получил травму головы.

Суперинтендант столичной полиции Джо Эдвардс заявил, что после «преимущественно мирного протеста» в столице офицеры столкнулись с дальнейшими «сценами насилия и беспорядков», которые были «совершенно неприемлемыми».

Около 20:00 по московскому времени люди бросали бутылки в сотрудников полиции, а возле парламента произошли столкновения.

Толпа закричала: «Нет справедливости, нет мира», когда они спустились в Уайтхолл и выпустили дымовые шашки.

Когда наступила темнота, полицейские в спецназе заняли позиции, чтобы сдержать небольшую группу протестующих в Вестминстере.

Позднее премьер-министр написал в Твиттере: «Люди имеют право на мирные протесты и наблюдают за социальным дистанцированием, но не имеют права нападать на полицию. Эти демонстрации были подорваны бандитизмом - и они предают дело, которому они призваны служить». Ответственные будут привлечены к ответственности ».

Ранее в тот же день, в Бристоле, протестующие использовали веревки, чтобы снести бронзовую статую Эдварда Колстона, известного работорговца 17-го века, который был источником споров в городе на протяжении многих лет.

Колстон был членом Королевской африканской компании, занимающейся перевозкой приблизительно 80 000 мужчин, женщин и детей из Африки в Америку.

После его смерти в 1721 году он завещал свои богатства благотворительным организациям, и его наследие все еще можно увидеть на улицах, мемориалах и зданиях Бристоля.

После того, как статуя была свергнута, протестующий был изображен с коленом на шее фигуры - напоминающий видео, показывающее Джорджа Флойда, темнокожего мужчину, который умер, будучи задержанным полицейским из Миннесоты.

Позже статую перетащили по улицам Бристоля и бросили в гавань. Пустой постамент использовался как временная сцена для протестующих.

Министр внутренних дел Прити Патель назвал разрушение статуи «крайне позорным», добавив, что «это говорит об актах общественного беспорядка, которые стали отвлечением от причины, по которой люди протестуют».

«Правильно, что полиция контролирует и обеспечивает справедливость в отношении тех лиц, которые несут ответственность за такое хулиганство и беззаконие», - сказала она.

Профессор-историк Дэвид Олусога сказал, что статуя должна была быть снята задолго до этого. Он сказал: был великий человек, который делал великие дела ». Это неправда, он (Колстон) был работорговцем и убийцей ».

В заявлении мэр Бристоля Марвин Рис сказал, что знал, что удаление статуи разделит мнение, но «важно выслушать тех, кто считает, что статуя представляет собой оскорбление человечества».

Текст: Т. Сокот



