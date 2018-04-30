Лжец: топ-8 способов как его определить

На предмет ложи интересны результаты исследования Корнельского университета. В нем специалисты доказали, что люди лгут приблизительно в 25% из своего повседневного общения. Ложь присутствует в близких отношениях, она бывает дружбе. А насколько коварна ложь в бизнесе, знает наверное каждый?







В общении важно знать, что такие люди есть везде и всегда. Такова их социальная роль. Поэтому, играя ее, человек, хотя и кажется доброжелательным и милым, его истовое состояние души передает все тело, слова, движения, голос.





Лжецы твердо верят, что ничто не может их выдать, но его тело говорит обратное! Лгун спотыкается в словах, нервничает и нервничает. Он может начать говорить быстрее обычного или монотонным тоном, заикаться и делать речевые ошибки. Его руки не останавливаются, а его ладони, вероятно, тоже потные! Кажется, он улыбается, но улыбка не доходит до глаз, и на его лице появляется напряжение. Он смотрит в ваши глаза и, кажется, на 100% искренне подкупает тон вашего голоса, у него медленная речь. Более того, обратите внимание на его язык тела! Если вы заметите какие-то защитные жесты - нет никаких сомнений: он лжет!





Поэтому необходимо ориентироваться в способах общения с лжецами, учитывая речь языка. Ведь обманут и так довольно легко и это ловко у многих получается. Это просто, если вы ориентируетесь в основных особенностях поведения типичных лжецов. Обратите внимание на советы, в которых раскрыты 8 верных признаков обмана, – и тогда вы сможете поймать за руку наиболее опытного обманщика.





1. Мнение, суждение, взор

Лжец старается избежать контакта глаз. Отказ от контакта с глазами часто является признаком дискомфорта. Обычно люди обращают внимание на половину разговора, поэтому, если вы заметите их глаза, им будет неловко. В том случае, если человек намеренно идет на обман, он использует свои глаза, пытаясь навести еще большего тумана. Неопытный лжец быстро моргает, закрывая глаза на длительный период времени. Он предпринимает попытку справиться с волнением.





2. Смена темы

Пытаетесь обнаружить обман, следите за общим ходом беседы. В случае, если оппонент настойчиво, мягко, старается переменить тему разговора – это еще один верный признак, что она ему не выгодна, либо он что-то скрывает. Некоторые люди ловко себя ведут, поэтому вы даже этого трюка не заметите. Каждый чувствует себя уязвимым и неудобным, когда лжет. Даже если человек - опытный лжец с невозмутимым выражением на лице, внутри он или она впадает в панику. Лжец наверняка попытается быстро сменить тему и перейти к другой.





3. Жесткость и преувеличенные эмоции

Лжецы часто очень напряжены, поэтому вы можете обнаружить, ощутив неестественную жесткость его тела. Пожав плечами, скрещенные руки или лодыжки, указывают на нечестность и дискомфорт подозреваемого.





Также остерегайтесь показной наивности, бойтесь бескомпромиссной обороны, гнева. Вывод следующий: излишнее давление или попытка притвориться “святой простотой” – это признак того, что дело нечисто.





4. Жесты

Существует ряд невербальных сигналов, свидетельствующих об обмане. Лжецы скрывают, подавляют, имитируют свои эмоции. Они стараются, чтобы их лицо приняло выражение, которое соответствует случаю и характеру разговора. Будьте осторожны: когда человек довольно часто касается нижней части лица, трогая свой нос, или убирая за спину руки. Еще одна примета – он руки прячет в карманы.





5. Несоответствия и противоречия

Когда кто-то говорит правду, они знают, о чем говорят. Правдивые люди не смешивают имена, места, время и т. Но когда кто-то лжет, его истории могут меняться каждый раз, когда вы их слышите. Правдивые люди говорят естественно, им не нужно ничего репетировать, и они просто говорят. Когда кто-то пытается придумать историю, чтобы скрыть ложь, история будет очень хорошо отрепетирована и не будет казаться естественной вообще. Также обратите внимание на мимику, потому что они очень часто меняется, когда кто-то лжет.





Когда кто-то вам солгал, такой человек никогда не будут действовать одинаково по отношению к вам. Он будет очень беспокойным вокруг вас, как правило, тихим или низким, потому что глубоко внутри ложь постоянно напоминает ему о своем существовании. Они также более вспыльчив в течение какого-то времени, он дистанцируется от вас, чтобы почувствовать себя немного лучше, но если он действительно и честно любит вас, он, в конце концов, скажет вам об этом. Никакую ложь не скрыть навсегда.





6. Атакующие фразы: «Почему вы хотите это знать?» или «Это не важно сейчас»





Когда вы сталкиваетесь с лжецом с фактами, они обычно защищаются, отказываясь отвечать на любые вопросы и даже обвиняя вас в лжи. Если подозреваемый отвечает на ваши вопросы фразами типа «Почему вы хотите это знать?» Или «Это не важно сейчас», он, несомненно, достигает своих пределов и использует эту защиту в качестве атаки.

7. Лишняя информация

В том случае, если речь человека полна подробностей, которые при собеседовании уводят в сторону, отнестись к этому более скептически. Таким способом лгун надеется, что способен запутать оппонента. Это достаточно просто понять, задав простой вопрос – “ Где вы были?”. У лгуна в таком случае излишне объемный ответ. Когда кто-то хочет что-то скрывать от вас или лгать вам, он будет часто менять темы. Когда вы пытаетесь говорить о чем-то, они будут плавно игнорировать эту тему и двигаться дальше, показывая, что в ней нет интереса. Это первое, что вы должны заметить, когда поймаете лжеца. Это случается потому, что им просто не удобно говорить об этом, они думают, что случайно прольют на свет правду, поэтому тема продолжает меняться.

8. Чрезмерное потоотделение

Солгать - это тоже, что испытать стресс. Так умеют не во вред себе только опытные лжецы. Когда мы лжем, мы потеем намного больше, потому что потливость - естественная реакция на стресс. Так что это довольно часто касается тех, кто лжет и боится, что их обнаружат.





Тем не менее, вы должны решить, действительно ли вы хотите знать, является ли человек честным или нет. Потому что иногда лучше не знать правду, а если все-таки решились, тогда будьте начеку. Открыв себе глаза, вы должны еще избавиться от психологических травм, а это не так сложно. Если вы знаете, что не готовы к отношениям, зачем вникать в то, что вас не касается, зачем лгать.





Текст: Т. Сокот



