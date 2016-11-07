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Способы заработка на Youtube

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Способы заработка на Youtube

07.11.2016 18:54 / Финансы / Прочли: 104 человек

Заработок в интернете манит своей простотой и возможностью выполнения работы в домашних условиях. Если вы занимаетесь съемкой видео, то данный заработок именно для вас. 

Но не обязательно Ваша работа должна быть связана с видео. Очень много каналов ведут, например, дальнобойщики. Так что если Ваша работа водитель в Шымкенте, то Вы тоже можете зарабатывать на Youtube. Суть заключается в записи интересных роликов и передаче их на общее обозрение. Для этого существует отличная платформа под названием Youtube. Рассмотрим наиболее эффективные и практичные способы заработка на Youtube. 
Заработок на собственных видео. Вам необходимо приобрести видеокамеру и искать наиболее эксклюзивный материал, который привлечет максимальное количество публики. Информация должна быть либо полезной, либо скандальной. Только в этом случае вам обеспечен успех и хороший доход. Каждую неделю необходимо добавлять новые ролики, потому что публика всегда ждет от вас новинок. Если вы перестанете быть активным, то аудитория вас покинет и ее возврат будет очень сложным и долгим занятием. 
Зарабатывать можно и на чужих роликах. Минусом в данном процессе будет то, что Youtube будет пропускать на монетизацию не все видео. Вы будете тратить очень много времени на поиск интересного материала. Часть аудитории обвинит вас в плагиате и откажется от просмотра вашего материала. Плюс в том, что если вы перехватили эксклюзивный обзор на стороннем ресурсе и первым его опубликовали на Youtube, то успех вам гарантирован. 
Многие создают каналы на Youtube, которые рекламируют различные товары и услуги. Можно продвигать свой индивидуальный продукт. Это может быть ручная работа чего-либо, собственное изобретение или мастер-класс. Огромной популярностью пользуются обзоры китайской техники. Люди делают прямые покупки в Китае и рекламируют этот товар в своих целях. Существует реклама заработка в интернете или обучение заработку. Эти люди, как правило, раскручивают свою партнерскую программу. 
Зарабатывать можно по всякому, но главное не пытайтесь обмануть аудиторию. Плохая репутация не подлежит восстановлению и возврат публики при этом невозможен. Помните о правильном подборе ключевых слов при добавлении новых роликов. Удачный поиск вашего видео полностью зависит от них.

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Источник: LadyVenus.ru
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