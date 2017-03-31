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Шотландия не желает выходить из ЕС и запросила разрешение Лондона на референдум о выходе из состава Великобритании

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Шотландия не желает выходить из ЕС и запросила разрешение Лондона на референдум о выходе из состава Великобритании

31.03.2017 20:19 / Происшествия / Прочли: 199 человек

Шотландия, страна, которая является частью Соединенного Королевства Великобритания с 1707 года, официально попросила у Лондона разрешения на проведение плебисцита о независимости. А все из-за нежелания шотландцев покидать Евросоюз. Шотландия не согласна с "Брекситом" и предпочитает "отколоться" от Великобритании.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен запланировала проведение всенародного голосования по вопросу отделения Шотландии от Соединенного Королевства и, соответственно, получения ею статуса независимой страны осенью 2018-го или весной 2019 года. Но плебисцит возможен только при условии, если будет получено разрешение от британского правительства.  

В пятницу, 31 марта, Шотландия обратилась к Лондону с официальной просьбой дать "добро" референдуму о независимости. Об этом сообщила соотечественникам шотландская лидер Никола Стерджен. Пятый по счету премьер-министр Шотландии и глава Шотландской национальной партии рассчитывает, что плебисцит состоится осенью 2018 или весной 2019-го. И это при том, что британское правительство раньше уже заявляло, что не намерено проводить какие-либо переговоры с шотландским Кабинетом об еще одном референдуме относительно независимости Шотландии (предыдущий всенародный опрос состоялся в 2015-м; тогда 55% шотландцев высказались против выхода королевства из состава Великобритании).

Ранее, 28 марта, шотландский парламент 69 голосами проголосовал за проведение нового плебисцита по отделению Шотландии от Соединенного Королевства, что дало официальному Эдинбургу основания обратиться к Лондону с просьбой разрешить подготовку к референдуму. Снова бурно обсуждать возможную независимость своей родины от Великобритании шотландцы стали после запуска процедуры выхода Соединенного Королевства из ЕС. 

Текст: Е. Скобелева 

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Источник: LadyVenus.ru
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