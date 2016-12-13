Путин появился перед японскими журналистами с подаренной собакой
13.12.2016 13:56 / Происшествия / Прочли: 163 человек
Глава государства продемонстрировал репортерам из Страны восходящего солнца отличную форму собаки породы акита-ину, презентованной ему в 2012 году японским чиновником.
На встречу с японскими журналистами, которая приходила сегодня в Кремле, президент Российской Федерации Владимир Путин явился не сам, а со своей азиатской любимицей по кличке Юмэ — собакой породы акиту-ина. Четырехногую красавицу в качестве подарка еще в 2012 году российскому лидеру преподнес губернатор префектуры Акита — господин Норихиса Сатакэ.
Глава государства заверил присутствующих медийщиков, что Юмэ у него поживает и здравствует. «Мне сказали, что вы хотели посмотреть Юмэ, пожалуйста, я вам ее представил – она в отличной форме», — сказал Путин гостям, представляющим японский телеканал «Ниппон» и газету «Иомиури». Интервью журналистам из Японии глава РФ дал накануне отправления в Токио с официальным визитом.
Кто-то из корреспондентов пошутил, мол, такое начало встречи вызывает опасения. На что Путин парировал: «Правильно испугались, потому что она строгая собака. Очень много народу здесь, камеры работают, софиты светят, фотоаппараты стучат, и она выполняет охранные функции».
Текст: Е. Скобелева
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Источник: LadyVenus.ru
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