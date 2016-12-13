Путин появился перед японскими журналистами с подаренной собакой





Глава государства заверил присутствующих медийщиков, что Юмэ у него поживает и здравствует. «Мне сказали, что вы хотели посмотреть Юмэ, пожалуйста, я вам ее представил – она в отличной форме», — сказал Путин гостям, представляющим японский телеканал «Ниппон» и газету «Иомиури». Интервью журналистам из Японии глава РФ дал накануне отправления в Токио с официальным визитом.





Кто-то из корреспондентов пошутил, мол, такое начало встречи вызывает опасения. На что Путин парировал: «Правильно испугались, потому что она строгая собака. Очень много народу здесь, камеры работают, софиты светят, фотоаппараты стучат, и она выполняет охранные функции».





Текст: Е. Скобелева