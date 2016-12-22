В результате землетрясения в Эквадоре число погибших достигло трех человек

Напомним, что в ночь на понедельник у побережья Эквадора произошло землетрясение, в результате которого погибли сразу три человека. Информация этого характера обнародована в СМИ на основе заявления властей провинции Эсмеральда. Они сообщили, что еще 47 человек пострадали в результате удара стихии. Сначала в СМИ была информация о том, что была лишь одна жертва землетрясения. Ей оказалась 75-летняя женщина. Она скончалась в результате сердечного приступа, который спровоцировало бедствие.







Несколько слов о землетрясении. Магнитуда его подземных толчков составила в пределах 5,8. В результате случившегося повреждены были 70 зданий, еще 10 оказались полностью разрушены.





Напомним, что в апреле в этом же районе случилось мощное землетрясение, магнитуда которого составила 7,8. В результате удара стихии погибли люди - 660 человек. Еще более 17 тысяч обратились за медицинской помощью.





Стране нанесен огромный материальный ущерб. Специалисты его оценили в несколько миллиардов долларов.





Текст: Т. Сокот



