Трейлер популярного сериала "Игра престолов" набрал рекордное количество просмотров менее чем за сутки
Новый трейлер известного сериала "Игра престолов", который был представлен 24 мая, мог бы попасть в Книгу рекордов Гиннесса по числу просмотров. Только за первые сутки его посмотрели более 60 миллионов человек.
Волна грандиозного внимания к ролику сделала его самым
популярным за всю историю различных телешоу. Также надо отметить, что видео
набрало достаточно значительное количество "антилайков", в частности,
десяти тысячам пользователей публикация не понравилась.
К слову, в небольшом видео-анонсе сериала нет ничего
захватывающего и зрелищного. В трейлере один из ключевых героев сериала
"Игра престолов" Джон Сноу говорит, что стартовала Великая война. Кроме
Сноу на видео появляются двое из героев сериала: Серсея Ланнистер и Дейенерис
Таргариен. Также в ролике мелькает персонаж, которого фанаты сериала узнали как
Короля Ночи.
Известно, что премьера седьмого сезона запланирована на канале
HBO 16 июля 2017 года. Всего в новом сезоне будет семь серий.
"Игра престолов" выходит на экраны с 2011 года.
Всего планируют снять восемь сезонов.
Текст: Е. Скобелева