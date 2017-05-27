Трейлер популярного сериала "Игра престолов" набрал рекордное количество просмотров менее чем за сутки

Волна грандиозного внимания к ролику сделала его самым популярным за всю историю различных телешоу. Также надо отметить, что видео набрало достаточно значительное количество "антилайков", в частности, десяти тысячам пользователей публикация не понравилась.

К слову, в небольшом видео-анонсе сериала нет ничего захватывающего и зрелищного. В трейлере один из ключевых героев сериала "Игра престолов" Джон Сноу говорит, что стартовала Великая война. Кроме Сноу на видео появляются двое из героев сериала: Серсея Ланнистер и Дейенерис Таргариен. Также в ролике мелькает персонаж, которого фанаты сериала узнали как Короля Ночи.

Известно, что премьера седьмого сезона запланирована на канале HBO 16 июля 2017 года. Всего в новом сезоне будет семь серий.

"Игра престолов" выходит на экраны с 2011 года. Всего планируют снять восемь сезонов.

Текст: Е. Скобелева