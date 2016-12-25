Сотрудники МЧС обнаружили первые тела первых погибших с потерпевшего крушение Ту-154
25.12.2016 12:43 / Происшествия / Прочли: 188 человек
На месте, где в Черное море рухнул самолет Минобороны с 8 членами экипажа и 84 пассажирами на борту, спасатели обнаружили первое тело жертвы аварии.
В шести километрах от побережья Сочи, уведомляет пресс-служба оборонного ведомства, было выявлено тело одного погибшего вследствие крушения Ту-154, стоявшего на балансе Минобороны РФ. Оно было поднято на борт "вертушки" спасателей. Поисковые работы продолжаются, участие в поисковой операции принимают четыре морских судна и пять вертолетов.
Кроме того, сообщается, что на месте спасатели обнаружили документы сотрудников "Первого канала". Руководство телекомпании ранее назвало имена телевизионщиков, которых командировало в Латакию. На борту рухнувшего самолета находились корреспондент "Первого" Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов. Также в Сирию летела съемочные группа телеканалов "Звезда" (в составе корреспондента Павла Обухова, оператора Александра Суранова и помощника оператора Валерия Ржевского) и НТВ (корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и "звукач" Евгений Толстов).
Известно, что в салоне летательного аппарата, кроме персонала, пребывали, в частности, девять представителей СМИ и 68 артистов Академического ансамбля песни и пляски. В настоящий момент составляются списки.
Напомним, сегодня произошла трагедия. В нескольких километрах от береговой линии Сочи рухнул самолет Минобороны РФ, направлявшийся в сирийскую Латакию на российскую военную базу. Лайнер, не успев набрать высоту, упал в морские воды буквально через каких-то двадцать минут после вылета из Сочи, где совершал посадку для дозаправки.
В качестве наиболее вероятной причины произошедшего называется техническая неисправность или допущенная пилотом ошибка. Возможность того, что это был террористический акт, в военном ведомстве исключают полностью.
Текст: Е. Скобелева
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Источник: LadyVenus.ru
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