Сотрудники МЧС обнаружили первые тела первых погибших с потерпевшего крушение Ту-154





Кроме того, сообщается, что на месте спасатели обнаружили документы сотрудников "Первого канала". Руководство телекомпании ранее назвало имена телевизионщиков, которых командировало в Латакию. На борту рухнувшего самолета находились корреспондент "Первого" Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов. Также в Сирию летела съемочные группа телеканалов "Звезда" (в составе корреспондента Павла Обухова, оператора Александра Суранова и помощника оператора Валерия Ржевского) и НТВ ( корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и "звукач" Евгений Толстов ).





Известно, что в салоне летательного аппарата, кроме персонала, пребывали, в частности, девять представителей СМИ и 68 артистов Академического ансамбля песни и пляски. В настоящий момент составляются списки.







Напомним, сегодня произошла трагедия. В нескольких километрах от береговой линии Сочи рухнул самолет Минобороны РФ, направлявшийся в сирийскую Латакию на российскую военную базу. Лайнер, не успев набрать высоту, упал в морские воды буквально через каких-то двадцать минут после вылета из Сочи, где совершал посадку для дозаправки.





В качестве наиболее вероятной причины произошедшего называется техническая неисправность или допущенная пилотом ошибка. Возможность того, что это был террористический акт, в военном ведомстве исключают полностью.





Текст: Е. Скобелева