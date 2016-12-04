Гассиев побил Лебедева в 12-раундовом поединке
23-летний российский боксер Мурат Гассиев победил своего соотечественника, 37-летнего Дениса Лебедева, в бою, что состоялся в субботу в Москве. Таким образом, Гассиев завоевал пояс чемпиона мира IBF в первом тяжелом весе. Лебедев также владеет титулом по версии WBA (Super), но этот пояс на бой с Гассиевым не выставлялся.
Обязательный претендент на чемпионский пояс по версии Международной боксерской федерации (IBF) одержал победу раздельным решением судей: результаты – 116-112, 116-111, 113-114. Бой между молодым и опытным боксерами продлился все 12 раундов.
Теперь в активе Мурата Гассиева – 24 боя и ни одного поражения
(17 побед – нокаутом). Денис Лебедев провел 32 боя, имеет 29 побед, из которых 22
– нокаутом.
После состоявшейся встрече в ринге Лебедев потерял титул чемпиона
IBF, но остается чемпионом мира по версии WBA. А Мурат Гассиев впервые стал чемпионом
мира, ранее он был чемпионом Европы.
Текст: Е. Скобелева