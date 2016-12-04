Гассиев побил Лебедева в 12-раундовом поединке

Обязательный претендент на чемпионский пояс по версии Международной боксерской федерации (IBF) одержал победу раздельным решением судей: результаты – 116-112, 116-111, 113-114. Бой между молодым и опытным боксерами продлился все 12 раундов.

Теперь в активе Мурата Гассиева – 24 боя и ни одного поражения (17 побед – нокаутом). Денис Лебедев провел 32 боя, имеет 29 побед, из которых 22 – нокаутом.

После состоявшейся встрече в ринге Лебедев потерял титул чемпиона IBF, но остается чемпионом мира по версии WBA. А Мурат Гассиев впервые стал чемпионом мира, ранее он был чемпионом Европы.

Текст: Е. Скобелева