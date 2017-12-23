ДТП на западе Москвы: между собой столкнулись три автомобиля

В числе пострадавших два человека. Одного из пассажиров зажали в машине.



Два человека в числе пострадавших в ходе столкновения сразу трех автомобилей на западе Москвы, информируют общественность правоохранительные органы столицы.

В СМИ по этому поводу представлена следующая информация: - "….на проспекте Вернадского, 6, произошло столкновение трех автомобилей. В результате ДТП пострадали два человека, один из которых оказался зажат в машине".

На место происшествия выехали сотрудники полиции. Они заняты тем, что устанавливают все причины случившегося.

Текст: Т. Сокот



