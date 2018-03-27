Боевиков из Восточной Гуты вывозят на автобусах

Через этот коридор Восточную Гуту покинули более 5 тысяч человек. В основном, это боевики и члены их семей.



Обратим внимание, что в пути колонну сопровождали. Это были сирийские силовые структуры. Существенную помощь оказали военная полиция РФ.

Мероприятия, которые касаются вывода боевиков, продолжатся еще несколько дней.

Текст: Т. Сокот



