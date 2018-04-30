Бактерии на кухне или как очистить кухонную раковину

Очистка раковины из нержавеющей стали



Удалите и очистите любые грязные места и оставшиеся продукты из раковины. Там не должно быть ничего, когда вы начнете чистить свою раковину. Не забудьте очистить предметы, которые вы храните внутри или вокруг своей раковины. Передвиньте держатель губки и сливную пробку, чтобы получить более тщательную очистку.

Вымойте всю поверхность раковины. Используйте мягкое мыло, мягкую ткань и теплую воду для очистки кранов, слива и внешнего обода. Делайте это каждый раз, когда вы готовите кушать или моете посуду.

Запустите горячую водопроводную воду в канализацию. Это поможет устранить неприятный запах и смягчит любые материалы, которые могут угрожать закупориванию. В качестве альтернативы, закипятите кастрюлю с водой и вылейте ее, так как это поможет ослабить действие любого запеченного гвоздика в вашей канализации. Обязательно вымойте всю раковину.

Приготовьте смесь из соды и лимонного сока для очистки поверхности раковины. Смешайте 1 чайную ложку пищевой соды с 1/4 чашки лимонного сока и вылейте ее поверх поверхности раковины. Пусть эта смесь стоит приблизительно 10 минут, прежде чем ее смыть ее горячей водой. Так поступайте не реже одного раза в неделю. Пищевая сода - натуральный моющий агент, который разрушает грязь и жир, поэтому не стесняйтесь посыпать их трещинами и по тем местам, где краном и ручка, соскребывайте налет зубной щеткой.

Приготовьте большую смесь пищевой соды и лимонного сока для слива. Смешайте 1/2 стакана пищевой соды с 1/4 чашки лимонного сока. Вылейте это прямо в канализацию, а затем 1/2 стакана белого уксуса. Закройте слив и подождите 5-10 минут. Между тем, закипятите немного горячей воды и вылейте ее тоже. Реакция чистящих средств поможет разбить мусор и продезинфицировать слив. Горячая вода ополощет его прежде чем он снова образуется.

Используйте муку для полировки раковины. Полностью высушите раковину полотенцем. Любая влажность, оставшаяся, станет похожей на пасту при смешивании с мукой. Посыпьте мукой вокруг раковины. Используя новое, чистое полотенце, медленно обматывайте нержавеющую сталь круговыми движениями (так, как вы воском это делаете на автомобиле). Удалите лишнюю муку и выбросьте ее. Повторяйте этот процесс по своему усмотрению. Это может занять несколько раз, прежде чем он блестит.

Очистка раковины из фарфора





Промойте поверхность мягким мылом и теплой водой. Это продезинфицирует раковину. Уксус работает как альтернативное дезинфицирующее средство, удаляя бактерии.

Распылите раковину перекисью водорода. Полностью прикройте поверхность и подождите 15 минут и больше (чем дольше вы ждете, тем меньше останется пятен). Перекись водорода обладает отбеливающими свойствами. Прополощите раковину теплой водой. Перекись должен забрать некоторые пятна, но если нет, дайте ему немного скраба и пополощите.

Налейте немного пищевой соды на поверхность. Смочите губку и нанесите немного смазки. Используйте зубную щетку, чтобы попасть в маленькие трещины.

Используйте лимонный сок и соль на любых оставшихся пятнах. Насыпьте немного соли на все оставшиеся пятна. Закройте каждую соленую кучу соком половины лимона (или больше, если необходимо). Дайте ему выдержать определенное время - около 5 минут. Затем протрите его чистой тканью или губкой. Имейте в виду, что соль может поцарапать фарфор, если вы слишком сильно почистите, а фарфор обычно тонкий и новый.

Чистите польский фарфор лимонным маслом. Поместите от 3 до 4 капель лимонного масла на сухую ткань и протрите ее вокруг раковины. При необходимости добавьте больше, используя только пару капель одновременно.

Текст: Т. Сокот



