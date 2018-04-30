Бактерии на кухне или как очистить кухонную раковину
30.04.2018 08:53 / Происшествия / Прочли: 782 человек
Кухонные мойки являются одними из наиболее часто используемых предметов в каждой семье. Поэтому неудивительно, что они могут быть самыми грязными. Бактерии, которые проявляются в раковине, могут привести к опасным для жизни заболеваниям. Только благодаря эффективному использованию продуктов для очистки, таких как пищевая сода, лимонный сок, уксус, кухонная раковина, будь то нержавеющая сталь или фарфор, будут снова чистыми.
Очистка раковины из нержавеющей стали
Удалите и очистите любые грязные места и оставшиеся продукты из раковины. Там не должно быть ничего, когда вы начнете чистить свою раковину. Не забудьте очистить предметы, которые вы храните внутри или вокруг своей раковины. Передвиньте держатель губки и сливную пробку, чтобы получить более тщательную очистку.
Вымойте всю поверхность раковины. Используйте мягкое мыло, мягкую ткань и теплую воду для очистки кранов, слива и внешнего обода. Делайте это каждый раз, когда вы готовите кушать или моете посуду.
Запустите горячую водопроводную воду в канализацию. Это поможет устранить неприятный запах и смягчит любые материалы, которые могут угрожать закупориванию. В качестве альтернативы, закипятите кастрюлю с водой и вылейте ее, так как это поможет ослабить действие любого запеченного гвоздика в вашей канализации. Обязательно вымойте всю раковину.
Приготовьте смесь из соды и лимонного сока для очистки поверхности раковины. Смешайте 1 чайную ложку пищевой соды с 1/4 чашки лимонного сока и вылейте ее поверх поверхности раковины. Пусть эта смесь стоит приблизительно 10 минут, прежде чем ее смыть ее горячей водой. Так поступайте не реже одного раза в неделю. Пищевая сода - натуральный моющий агент, который разрушает грязь и жир, поэтому не стесняйтесь посыпать их трещинами и по тем местам, где краном и ручка, соскребывайте налет зубной щеткой.
Приготовьте большую смесь пищевой соды и лимонного сока для слива. Смешайте 1/2 стакана пищевой соды с 1/4 чашки лимонного сока. Вылейте это прямо в канализацию, а затем 1/2 стакана белого уксуса. Закройте слив и подождите 5-10 минут. Между тем, закипятите немного горячей воды и вылейте ее тоже. Реакция чистящих средств поможет разбить мусор и продезинфицировать слив. Горячая вода ополощет его прежде чем он снова образуется.
Используйте муку для полировки раковины. Полностью высушите раковину полотенцем. Любая влажность, оставшаяся, станет похожей на пасту при смешивании с мукой. Посыпьте мукой вокруг раковины. Используя новое, чистое полотенце, медленно обматывайте нержавеющую сталь круговыми движениями (так, как вы воском это делаете на автомобиле). Удалите лишнюю муку и выбросьте ее. Повторяйте этот процесс по своему усмотрению. Это может занять несколько раз, прежде чем он блестит.
Очистка раковины из фарфора
Промойте поверхность мягким мылом и теплой водой. Это продезинфицирует раковину. Уксус работает как альтернативное дезинфицирующее средство, удаляя бактерии.
Распылите раковину перекисью водорода. Полностью прикройте поверхность и подождите 15 минут и больше (чем дольше вы ждете, тем меньше останется пятен). Перекись водорода обладает отбеливающими свойствами. Прополощите раковину теплой водой. Перекись должен забрать некоторые пятна, но если нет, дайте ему немного скраба и пополощите.
Налейте немного пищевой соды на поверхность. Смочите губку и нанесите немного смазки. Используйте зубную щетку, чтобы попасть в маленькие трещины.
Используйте лимонный сок и соль на любых оставшихся пятнах. Насыпьте немного соли на все оставшиеся пятна. Закройте каждую соленую кучу соком половины лимона (или больше, если необходимо). Дайте ему выдержать определенное время - около 5 минут. Затем протрите его чистой тканью или губкой. Имейте в виду, что соль может поцарапать фарфор, если вы слишком сильно почистите, а фарфор обычно тонкий и новый.
Чистите польский фарфор лимонным маслом. Поместите от 3 до 4 капель лимонного масла на сухую ткань и протрите ее вокруг раковины. При необходимости добавьте больше, используя только пару капель одновременно.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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