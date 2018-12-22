В результате стрельбы в центре Вены погиб человек

В результате случившегося тяжело ранены оказались сразу два человека. К огромному сожалению один из пострадавших скончался.







Ситуацию прокомментировали представители администрации города, сообщив о том, что это ЧП случилось в заведении, что расположено на площади Люгек.

Говорят, что один из подозреваемых скрылся с места преступления.

Иные подробности этой трагедии устанавливаются.

Текст: Т. Сокот



