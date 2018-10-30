В результате ДТП в Подмосковье погиб композитор Владимир Бородин
30.10.2018 09:23 / Происшествия / Прочли: 143 человек
В Подмосковье произошла авария, в которой погиб известный композитор Владимир Бородин, информирует общественность его соавтор — поэт Николай Бирюков.
Известно, что 52-летний музыкант направлялся в Солнечногорск вместе с сыном и невесткой. Однако, в какой-то момент передвижения по трасе в автомобиль врезалась фура.
Бюриков сообщил следующее: "Владимир сегодня под утро умер в реанимации, не приходя в сознание".
Сын и невестка музыканта находятся в больнице. Медики оценили их состояние как тяжелое.
Напомним, что Владимир Бородин много написал хитов для большинства артистов эстрады, в том числе для Григория Лепса, Кристины Орбакайте, Татьяны Булановой. Он автор популярных песен "Поздний вечер в Сорренто", "Сто дней до приказа", и десятков иных.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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