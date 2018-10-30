В результате ДТП в Подмосковье погиб композитор Владимир Бородин

Известно, что 52-летний музыкант направлялся в Солнечногорск вместе с сыном и невесткой. Однако, в какой-то момент передвижения по трасе в автомобиль врезалась фура.



Бюриков сообщил следующее: "Владимир сегодня под утро умер в реанимации, не приходя в сознание".

Сын и невестка музыканта находятся в больнице. Медики оценили их состояние как тяжелое.

Напомним, что Владимир Бородин много написал хитов для большинства артистов эстрады, в том числе для Григория Лепса, Кристины Орбакайте, Татьяны Булановой. Он автор популярных песен "Поздний вечер в Сорренто", "Сто дней до приказа", и десятков иных.

Текст: Т. Сокот



