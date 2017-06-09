Роберт Дауни-младший приобрел роскошную виллу в Малибу

В одноэтажном особняке площадью 315 квадратных метров разместились три спальни, три ванные комнаты, большая гостиная с выходом на деревянную кухню. Огромные стеклянные двери от пола до потолка позволяют любоваться видом на Тихий океан. Также на территории виллы есть бассейн, джакузи и просторная терраса для отдыха.

Новый, фешенебельный особняк Дауни-младшего расположен недалеко от дома его коллеги по фильму “Железный человек” Тони Старка.

52-летний голливудский актер, звезда фильмов “Железный человек” и “Шерлок Холмс” Роберт Дауни-младший приобрел роскошные апартаменты за 3,5 миллиона долларов в Малибу.

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