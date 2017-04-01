Лицом Reebok стал 80-летний дедушка

Дешун Ванг — китайский актер, который поставил себе цель не сдаваться на милость возрасту. Он постоянно учился чему-то новому. Достигал мастерства и оттачивал свои умения. После сорока лет он выучил английский язык, начал заниматься пантомимой, научился ездить на лошади и начал водить мотоцикл. Свои первые шаги в спорте он начал делать в 50 лет, а в 70 лет начал серьезно заниматься спортом. Он усовершенствовал свое тело до неузнаваемости. И в таком преклонном возрасте начал дебютировать в качестве модели. На одном из показов пекинской Недели моды он вышел на подиум с обнаженным торсом. В юности Ванг тоже занимался модельным бизнесом. Но никогда не мог подумать, что в 80 лет снова станет покорять подиум. За свои достижения Дешун получил прозвище “самый горячий дедушка Китая”.

“Все дело в твоем разуме. Не в возрасте. Природа обозначает твой возраст, но только ты обозначаешь, состояние своего разума,”— говорит спортивный дедушка.

Текст: Е.Скобелева