Известная, голливудская "модница" выпустила свою версию спортивной обуви
Известная актриса и исполнительница роли Кэрри Брэдшоу Сара Джессика Паркер снова попробовала свои силы в качестве дизайнера. На этот раз знаменитость представила собственную коллекцию женских кроссовок.
По примеру своих звездных коллег, Сара создала собственную
марку одежды и обуви— SJP by Sarah Jessica Parker. На днях актриса в своем Instagram
продемонстрировала новинку из новой коллекции. А именно свою версию женской
спортивной обуви.
На вид кроссовки от Паркер напоминают обычные балетки с
множеством блесток. По словам Сары, такая обувь это идеальная вариант для
женщин, которые любят комфорт и элегантность.
Отметим, что обувной бренд Паркер сейчас на пике
популярности. И похоже, такие кроссовки понравились бы даже Кэрри Брэдшоу из
знаменитого сериала.
Паркер уже несколько лет работает в модной индустрии: она
разрабатывала собственную линейку одежды, а также занимала пост креативного
директора торговой марки Halston. Летом 2015 года она представила линейку
свадебной обуви, куда вошли синие туфли на каблуке, в которых героиня Паркер из
“Секса в большом городе” выходила замуж.
Сара Джессика Паркер — американская актриса и продюсер,
лауреат премий “Золотой глобус” и “Эмми”. Широкую известность ей принесла роль
писательницы Кэрри Брэдшоу в сериале “Секс в большом городе”.
Текст: Е. Скобелева