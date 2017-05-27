Известная, голливудская "модница" выпустила свою версию спортивной обуви

По примеру своих звездных коллег, Сара создала собственную марку одежды и обуви— SJP by Sarah Jessica Parker. На днях актриса в своем Instagram продемонстрировала новинку из новой коллекции. А именно свою версию женской спортивной обуви.

На вид кроссовки от Паркер напоминают обычные балетки с множеством блесток. По словам Сары, такая обувь это идеальная вариант для женщин, которые любят комфорт и элегантность.

Отметим, что обувной бренд Паркер сейчас на пике популярности. И похоже, такие кроссовки понравились бы даже Кэрри Брэдшоу из знаменитого сериала.

Паркер уже несколько лет работает в модной индустрии: она разрабатывала собственную линейку одежды, а также занимала пост креативного директора торговой марки Halston. Летом 2015 года она представила линейку свадебной обуви, куда вошли синие туфли на каблуке, в которых героиня Паркер из “Секса в большом городе” выходила замуж.

Сара Джессика Паркер — американская актриса и продюсер, лауреат премий “Золотой глобус” и “Эмми”. Широкую известность ей принесла роль писательницы Кэрри Брэдшоу в сериале “Секс в большом городе”.

Текст: Е. Скобелева



