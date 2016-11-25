Ученые: эффективному похудению препятствуют бактерии в кишечнике

Грызунов сначала кормили жирной едой, соответственно, они прибавляли в весе. Затем подопытных животных переводили на диету для похудения, и повторяли цикл снова. Ученые следили за изменениями в микробиоме – совокупности микроорганизмов в кишечнике мышей.

Установлено, что после потери веса, набранного из-за потребления жиров, животные были склонны быстро набирать массу. При этом с каждым циклом повторения диет ожирение усугублялось. Так биологи заметили связь между рецидивирующим ожирением и кишечной микробиотой. Микрофлора кишечника изменилась и стала причиной набора массы.

Авторы работы заключили, что необходимы дальнейшие исследования для поиска потенциальных препаратов в лечении ожирения.

Текст: Е. Скобелева