Стрельба в торговом центре в Техасе: есть жертвы

В результате происшествия, к сожалению, погиб один человек. К сожалению, ранены оказались еще шесть.







Инцидент случился вчера, воскресенье, 22 января, торговый центр Rolling Oaks Mall, штат Техас, США. Так, преступники ворвались в ювелирный магазин. Дальше посетителей торгового центра немедленно эвакуировали. Магазины были закрыты.





У одного из подозреваемых тяжелые ранения. Это сообщение свидетеля происшествия. Напомним, что у него было право на ношение оружия. Еще один до сих пор остается на свободе. В настоящий момент полиция занята его поисками.





Текст:

Т. Сокот



