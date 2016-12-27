На Аляске извергается вулкан Богослов

Напомним, вулкан Богослов расположен на Алеутских островах (штат Аляска). Вчера он выбросил столб пепла на высоту 9,1 км. Дальше началось его извержение. Сообщение этого характера принадлежит Обсерватории штата Аляска.







Специалисты обсерватории передали итоги анализа снимков, которые были сделаны со спутников на орбите Земли.





В обсерватории уточнили, что "замеры температуры в верхнем слое облаков указывают на то, что пепел достиг высоты 9,1 км. Ветер дует в основном с запада или юго- запада. Мы ввели высший, красный код опасности извержения".





Что касается цветового авиакода, он повышен с оранжевого до красного.





На острове Богослов отсутствует оборудование, предназначенное для наблюдения за вулканической активностью. Поэтому мониторинг извержения возможен лишь благодаря бортовым приборам орбитальных спутников.





Ближайший населенный пункт - городок Уналашка. Он расположен в 98 км от вулкана. Напомним, что численность жителей здесь превысила 4 тысячи человек.





Текст: Т. Сокот



