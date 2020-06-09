«Челси» перехватил Вернера и готов отпустить Педро

Однако мерсисайдцы выбыли из сделки. Дело в том, что «Ливерпуль» предлагал немецкому игроку ту же зарплату, что и лондонский «Челси». Но при этом мерсисайдцы попросили «Лейпциг» сделать скидку на трансфер, но клуб Бундеслиги отказался. «Челси» же согласился заплатить за Вернера сумму отступных полностью – это пятьдесят пять миллионов евро.

Отмечается, что главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард хочет подписать игрока и несколько раз общался с ним по телефону. Вернер может стать новым лидером «Челси», к тому же сам Тимо не против перехода в лондонский клуб. СМИ сообщают о том, что Вернер должен подписать пятилетний контракт с «Челси» с зарплатой более десяти миллионов евро в год. Отметим, что что Вернер провел 29 матчей в текущем сезоне Бундеслиги и забил двадцать пять голов. Это второй показатель в гонке бомбардиров чемпионата Германии. Не исключено, что в июне сделка будет закрыта, поэтому стоит использовать бонус Париматч, чтобы успеть поставить на новый клуб Вернера.

Также руководство «Челси» планирует расстаться с некоторыми игроками. Полузащитник Марио Пашалич может быть окончательно продан в «Аталанту», за которую выступает сейчас на правах аренды. Бергамцы активировали опцию выкупа 25-летнего хорвата за пятнадцать миллионов евро. С «Аталантой» Марио подпишет пятилетнее соглашение.

В Италию может отправиться и хавбек Педро. 32-летний вингер покинет лондонский клуб летом по истечении срока контракта, а в борьбе за его трансфер лидирует «Рома». Журналисты отмечают, что и сам Педро хотел бы попробовать свои силы в Серии А. Отметим, что в «Челси» Педро оказался после ухода из «Барселоны». За лондонский клуб испанец отыграл пять сезонов, став чемпионом Англии, победителем Кубка страны и Лиги Европы.

Что касается покупок, то помимо Вернера «Челси» очень хочет подписать защитника «Лестера» Бена Чилуэлла. Эта сделка станет актом поддержки владельца клуба Романа Абрамовича, который уверен в Лэмпарде. Как сообщает БК Париматч, Абрамович готов инвестировать в трансферы, если сделка считается подходящей для клуба. За Чилуэлла придется отдать как минимум пятьдесят миллионов фунтов.

Еще один возможный новичок «Челси» – левый защитник «Аякса» Николас Тальяфико.

Лондонскому клубу предложили приобрести 27-летнего игрока сборной Аргентины за более чем двадцать миллионов фунтом. Пока что Тальяфико не является приоритетным трансфером для лондонцев, тем более что руководство клуба работает над сделкой по Чилуэллу. Отметим, что зимой «Челси» уже купил одного игрока «Аякса» – Хакима Зиеша.

Третий вариант для усиления лондонского клуба – футболист из Чемпионшипа. Руководство «Челси» заинтересовал хавбек «Брентфорда» Саид Бенрахма. Трансфер этого игрока оценивается в сорок миллионов евро, однако в условиях кризиса «Брентфорд» может согласиться отпустить игрока и за тридцать миллионов. На счету Бенрахма десять голов и семь ассистов в тридцати четырех матчах Чемпионшипа.