В Болгарии случилось землетрясение, магнитуда которого составила 4,2

Землетрясение, магнитуда которого составила 4,2, случилось на днях в районе города Велико-Тырново, Болгария. Это сообщение принадлежит Европейскому средиземноморскому сейсмологическому центру.







Что касается эпицентру подземных толчков, он находился в районе Стражица. Это в пределах 18 км на восток от Велико-Тырново. Этот эпицентр характеризуется сейсмической активностью. Очаг стихии залег на глубине в пределах 10 км.





Какие-либо данные о пострадавших и разрушениях в настоящий момент отсутствуют.





Текст: Т. Сокот



