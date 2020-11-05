Утечку российского газа по причине разгерметизации трубопровода на Украине взяли под контроль





Представители администрации обратились к жителям населенного пункта следующим образом: "Установлена заглушка и прекращен выход газа. Просим сохранять спокойствие, не паниковать, в случае необходимости четко следовать указаниям представителей чрезвычайных служб Украины".

Напомним, что ранее экс-министр газовой инфраструктуры Украины Владимир Омелян информировал общественность на своей странице в Facebook о мощном взрыве на газопроводе.

Бывший чиновник сообщил следующее: "В Васильковском районе Киевской области произошел взрыв на газопроводе высокого давления... В селах Иванковичи, Хотов, Чабаны, с 00:20 слышался очень сильный низкочастотный шум, напоминающий звук от горения газа или работу мощного генератора. Пламени пока не видно".

В близлежащих населенных пунктах долго не было электричества.

Текст: Т. Сокот



