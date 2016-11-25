Условия и порядок вступления в СРО проектировщиков, строителей и изыскателей
25.11.2016 13:19 / Общество / Прочли: 79 человек
Сегодня одно из обязательных условий для целого ряда работ в сфере строительства, реконструкции, проектирования, капремонта и инженерных изысканий – допуск СРО (саморегулируемой организации).
Система выдачи таких допусков сменила в 2010 году государственное лицензирование. Получение допуска СРО дает ряд преимуществ и может облегчать жизнь строительных организаций. О том, каких именно преимуществ, говорит эта статья.
СРО регулируют профессиональную деятельность своих участников, частично выполняют надзорно-контрольную функцию. Отсутствие допуска СРО значительно сужает возможности организации. Без допуска можно проектировать, ремонтировать и строить лишь жилые дома не выше 3 этажей, киоски уличной торговли, частные гаражи и тому подобные объекты. Для более сложных объектов нужен допуск СРО. Строительные фирмы, специализирующиеся в разных направлениях, могут одновременно состоять в нескольких СРО.
Допуск СРО в Москве, который предоставляет http://curpp.ru/, гарантирует участникам защиту их интересов и прав, помогает в повышении квалификации и профессионального уровня на выгодных условиях, увеличивает доверие заказчиков и число контрактов. Участники СРО расширяют деловые связи благодаря участию в различных выставках, конференциях и тому подобных мероприятиях, имеют доступ к актуальной информации о тендерах, торгах и заказах.
Среди минимальных необходимых требований к участникам СРО – наличие в штате сотрудников со средним и высшим профессиональным профильным образованием. Последнее должно быть минимум у троих работников. Если этого нет, то средним профессиональным образованием должны обладать минимум пятеро сотрудников. Кроме того, сотрудники с высшим и средним образованием должны обладать стажем работы 3 и 5 лет. Для всех сотрудников обязательно прохождение курсов повышения квалификации минимум раз в 5 лет. В некоторых СРО требуется наличие у компаний имущества, необходимого для соответствующих работ.
Для допуска к работе с технически сложными, особо опасными и уникальными объектами капстроительства требуется соблюдение более жестких правил. Чтобы получить допуск СРО в таких случаях, требуется наличие оборудования, необходимого для указанной деятельности, наличие в штате не менее 3 руководящих сотрудников, 7 технических специалистов и 15 представителей рабочих профессий, трудоустройство всех сотрудников согласно ТК РФ и соответствие квалификации и образования занимаемым должностям.
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Источник: LadyVenus.ru
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