Сегодня в Стокгольме вручат "нобелевки"
10.12.2016 14:38 / Наука / Прочли: 149 человек
Ежегодно 10 декабря в столицах Швеции и Норвегии проходит церемония вручения самой престижной в мире Нобелевской премии, присуждаемой за наиболее важные научные открытия, а также существенный вклад в развитие общества и культуру.
В субботу, 10 декабря, в шведском Стокгольме и норвежском Осло состоится торжественная церемония вручения Нобелевских премий в таких шести важнейших областях, как физика, химия, медицина, экономика, литература и установление мира на планете (Нобелевская премия мира вручается в Норвегии, остальные награды — в Швеции).
Традиционно присутствовать на торжестве в столице Швеции будут члены шведской монаршей семьи. В общей сложности участие в банкете по случаю вручения "нобелевок" примет около 1300 гостей, представляющих такие сферы, как наука и культура. Уже известно, что лауреат Нобелевской премии 2016 года по литературе американский музыкант Боб Дилан прибыть в Стокгольм по каким-то причинам не смог. Кроме него, наивысшие награды сегодня получат из рук, в частности, короля Швеции Карла XVI Густава, десять лауреатов.
Стоит отметить, что за последних четыре года размер премии уменьшился в связи с неблагоприятной экономической ситуацией в мире с 10 тысяч шведских крон до восьми. То есть победители этого года в долларовом эквиваленте получат около 870 тысяч.
Текст: Е. Скобелева
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Источник: LadyVenus.ru
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