Сегодня в Стокгольме вручат "нобелевки"





Традиционно присутствовать на торжестве в столице Швеции будут члены шведской монаршей семьи. В общей сложности участие в банкете по случаю вручения "нобелевок" примет около 1300 гостей, представляющих такие сферы, как наука и культура. Уже известно, что лауреат Нобелевской премии 2016 года по литературе американский музыкант Боб Дилан прибыть в Стокгольм по каким-то причинам не смог. Кроме него, наивысшие награды сегодня получат из рук, в частности, короля Швеции Карла XVI Густава, десять лауреатов.





Стоит отметить, что за последних четыре года размер премии уменьшился в связи с неблагоприятной экономической ситуацией в мире с 10 тысяч шведских крон до восьми. То есть победители этого года в долларовом эквиваленте получат около 870 тысяч.





Текст: Е. Скобелева