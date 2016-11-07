15-летний боксер скончался во Владимире после нокдауна

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 15-летнего школьника после второго нокдауна во время соревнований по боксу во Владимире. Об этом проинформировали в воскресенье, 6 ноября, в региональном Следкоме.



«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту смерти в городе Владимире 15-летнего школьника по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих должностных обязанностей»)», – уточнили в СК РФ по Владимирской области.

По данным предварительного следствия, 15-летний житель Владимира обучался в государственном бюджетном учреждении дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва (СДЮСШОР) по боксу».

3 ноября 2016 года вместе с другими воспитанниками спортшколы подросток был допущен к соревнованиям, проходившим в спортивном комплексе «Молодежный». После двух дней состязаний 5 ноября он принимал участие в поединке, во время которого после пары-тройки пропущенных ударов в голову и второго нокдауна судья прекратил бой.

Мальчик стало плохо, у него начались судороги, врачи, несшие дежурство на состязании, приложили все усилия, оказывая ему первую медицинскую помощь. Специалисты скорой помощи, прибывшие по вызову, начали проводить реанимационные меры в попытке спасти подростка, но вернуть мальчугана к жизни им не удалось: потерпевший скончался в реанимобиле по дороге в медучреждение.

Как отмечают в СК РФ, следствием уже установлены данные, свидетельствующие о том, что состояние здоровья юного боксера требовало особого внимания в связи с перенесенной им несколько лет назад серьезной травмой головы. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Текст: Е. Скобелева