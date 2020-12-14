“Внешний источник” стал причиной взрыва танкера в Саудовской Аравии









Неустановленный «внешний источник» сбил нефтяной танкер под флагом Сингапура, что привело к пожару и взрыву в понедельник.





Судно BW Rhine разгрузилось в порту Джидды в Саудовской Аравии, когда произошел инцидент.





«Удар вызвал взрыв и последующий пожар на борту», - cказано в заявлении его владельцев Hafnia.





Экипаж корабля потушил пожар, и никто не пострадал, добавили в компании, хотя части корпуса повреждены.





«Возможно, что часть нефти вышла из судна, но это не было подтверждено, и приборы в настоящее время показывают, что уровень масла на борту находится на том же уровне, что и до инцидента», - проинформировал общественность Хафния.





Текст: Т. Сокот



