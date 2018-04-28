В субботу в Москву прибывает министр экономики Японии

В общем, сегодня министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко должен посетить Москву. В столице он будет с 28 по 29 апреля. Кстати, на эти даты запланирован следующий раунд торгово-экономических переговоров.



На конференции, которая состоялась в Токио, он сообщил следующее: - "Мой визит в Россию пройдет с 28 по 29 апреля для того, чтобы подтвердить продвижение плана экономического сотрудничества в преддверии запланированной на май встречи лидеров Японии и России".

Текст: Т. Сокот



