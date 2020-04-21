Суд принял решение на время закрыть парк львов "Тайган" из-за просроченного корма

Что касается причины, то она была в допущенных систематических нарушениях. Это в некоторой степени В частности, это неким образом связано с использованием просроченного корма для животных.







Эту ситуацию прокомментировал директор крымского парка Олег Зубков. Он проинформировал общественность о том, что ожидал подобное решение суда. Однако, он считает, что закрытие зверинца является "заказным и неправомерным".





В СМИ по этому поводу написано следующее сообщение: "Если мясо, списанное для реализации людям, поступает в зоопарк, это нормально и правильно, так должно быть, хищники не питаются только свежим мясом, на то они и хищники".





Зубков проинформировал общественность о судьбе медведей, которых до этого обещал убить. Он говорит, что на протяжении ближайшего месяца нет "необходимости для оптимизации коллекции".





Текст: Т. Сокот



