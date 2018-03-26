Китайская авиация планирует провести на западе Тихого океана боевые учения

В маневрах будут участвует огромное количество боевых самолетов. Также принимать участие в боевых учениях будут и бомбардировщики H-6K. Кстати, истребители Су-30 тоже участвуют. Эта информация представлена в заявлении Миобороны КНР, которое обнародовано на сайте ведомства.



Заявление министерства носит следующий характер: - "ВВС в ближайшее время направят различные виды боевых самолётов, в том числе Хун-6К и Су-30, которые пролетят над проливов Мияко и начнут совместные боевые учения в западной части Тихого океана".

Текст: Т. Сокот



