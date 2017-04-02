В северной провинции Шаньси, север Китая, в результате взрыва погибли шесть человек

В одном из спальных районов города Линьфэнь, что расположен в северной провинции Шаньси, произошел взрыв. Это сообщение принадлежит местной полиции.







В результате случившегося погибли по меньшей мере шесть человек, ранены оказались шесть и еще три человека числятся пропавшими без вести.





Этот инцидент случился в ночь на 2 апреля.





На место происшествия оперативно прибыла полиция. Одновременно выехали машины скорой помощи.





К этому времени пожарным удалось потушить возгорание, которое началось после взрыва.





По факту случившегося начато следствие. Специалисты выясняют причины произошедшего.





Текст:

Т. Сокот



